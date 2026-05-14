«Реал» заплатит «Бенфике» € 7 млн в качестве отступных за Моуринью — Record

Португалец Жозе Моуринью, который близок к назначению на пост главного тренера мадридского «Реала», может сменить команду в случае выплаты компенсации в размере € 7 млн. Как сообщает издание Record, данная сумма была согласована между «Бенфикой» и тренером на случай, если какая-либо из сторон решит расторгнуть соглашение.

По данным источника, этот пункт выкупа действует только в течение 10 дней после заключительного матча текущего сезона. Сообщается, что президент «Бенфики» Руй Кошта уже представил Моуринью предложение о продлении контракта и ожидает ответ.

Последним матчем сезона для «Бенфики» станет игра 34-го тура чемпионата Португалии с клубом «Эшторил». Встреча состоится в субботу, 16 мая.