Ерохин высказался о подготовке «Зенита» к заключительному матчу сезона в РПЛ

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался о подготовке к заключительному матчу сезона в Мир РПЛ с «Ростовом».

— Александр, впереди у «Зенита» последний матч сезона, выезд в Ростов-на-Дону. Расскажите, пожалуйста, о подготовке команды к этой важнейшей игре и о настрое коллектива.

— Подготовка к игре в целом идёт в обычном режиме. По тем тренировкам, которые мы провели после последней встречи, видно, что все ребята очень сконцентрированы, готовятся. По сути, остался последний важнейший шаг. Все понимают важность этого матча. Все, естественно, всеми силами и мыслями к нему готовятся, — приводит слова Александра Ерохина официальный сайт «Зенита».