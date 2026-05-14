Сергей Семак ответил на вопрос, какие трудности «Ростов» может создать «Зениту»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак перед матчем 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» ответил на вопрос о сильных сторонах команды Джонатана Альбы. Встреча пройдёт в воскресенье, 17 мая, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— «Ростов». Что это за соперник, какие сильные стороны могут доставить неудобства «Зениту»?
— Это команда, которая умеет хорошо прессинговать, они ведут много борьбы, у них хорошие стандартные положения. Команда с характером! В последних 10 матчах, за исключением последнего, результат был с разницей в один мяч или в их пользу, или в пользу соперника, или ничейный результат. Команда очень неуступчивая, хорошо готова функционально, много прессингует, использует много длинных передач, стандартов. Это, наверное, то, к чему нам нужно быть готовыми, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России за тур до конца сезона благодаря победе московского «Динамо» над «Краснодаром» (2:1). В заключительном туре для победы в турнире сине-бело-голубым достаточно не проиграть «Ростову».

