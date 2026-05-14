«Реал» может продать Вальверде за € 100-120 млн, игрок интересен «Сити» — AS

Несколько европейских клубов ожидают ухода полузащитника Федерико Вальверде из мадридского «Реала» после его драки с одноклубником Орельеном Тчуамени. Потенциальный трансфер 27-летнего футболиста может составить € 100-120 млн. Об этом сообщает AS.

По информации источника, интерес к Вальверде проявляет «Манчестер Сити», который следил за игроком летом с 2025 года. Подчёркивается, что сам уругваец не хочет покидать «Королевский клуб».

В нынешнем сезоне Вальверде принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

