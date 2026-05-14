Тренер «Зенита» Семак высказался о физическом состоянии команды перед игрой с «Ростовом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о физическом состоянии команды перед матчем 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча пройдёт в воскресенье, 17 мая, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове.

— Если учитывать то, что это завершающий матч в сезоне, как футболисты выглядят с точки зрения физического состояния?

— Все по-разному, как всегда. В целом функциональное состояние абсолютно нормальное. Кто-то чуть-чуть подустал к концу сезона, кому-то, может быть, наоборот, не хватает игровой практики. Но в целом состояние нормальное, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России за тур до конца сезона благодаря победе московского «Динамо» над «Краснодаром» (2:1). В заключительном туре для победы в турнире сине-бело-голубым достаточно не проиграть «Ростову».