«Разочарован результатом». Флик — о матче «Барселоны» с «Алавесом» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат матча 36-го тура Ла Лиги с «Алавесом», который завершился поражением команды со счётом 0:1.

«Я разочарован результатом. Мы хотели сегодня победить, но я увидел и некоторые позитивные моменты. Я доволен игрой команды. Альваро [Кортес] дебютировал и сыграл очень хорошо. Эспарт и Маркес также сыграли хорошо, как и Берналь после травмы.

У нас были шансы и в первом тайме, однако в итоге мы пропустили после углового. В эти моменты нам не хватало концентрации. Мы должны принять результат и готовиться к воскресной игре.

Настрой и менталитет были хорошими, но это был непростой матч. «Алавес» играл очень агрессивно, мы все это видели. В конце концов, так уж получилось, и мы должны это принять», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» досрочно завоевала титул чемпионов испанского чемпионата. В оставшихся двух турах Ла Лиги сине-гранатовые встретятся с «Бетисом» (17 мая) и «Валенсией» (23 мая).