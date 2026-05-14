«Преодолел психологический барьер». Журналист Sky Sports — об игре Сафонова
Журналист Sky Sports Дуги Кричли отметил важную роль российского вратаря Матвея Сафонова в результатах «ПСЖ». В среду, 13 мая, голкипер совершил девять сейвов в матче 29-го тура Лиги 1 с «Лансом» (0:2).

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

«Огромное уважение Матвею Сафонову.

Заменить Джанлуиджи Доннарумму – непростая задача, спросите хотя бы Люка Шевалье, поэтому для россиянина переход от статуса явного запасного к игре в стартовом составе каждую неделю начиная с декабря… это преодоление огромного психологического барьера.

Его игра вчера вечером с «Лансом», когда он сделал два важных сейва при счёте 1:0, была абсолютно невероятна. [Это происходит] месяц спустя после блестящей игры в победном матче «ПСЖ» со счётом 2:0 на «Энфилде».

Если «ПСЖ» удастся одолеть «Арсенал» и взять «золотой» дубль – чемпионат и Лигу чемпионов – спустя год после требла, таких ключевых игроков, как Сафонов, нельзя забывать», — написал Кричли на своей странице в социальной сети X.

