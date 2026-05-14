В «Челси» раскрыли, сможет ли вратарь Санчес сыграть в финале Кубка Англии с «Ман Сити»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн ответил на вопрос, сможет ли основной голкипер команды Роберт Санчес сыграть в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити». Встреча пройдёт в субботу, 16 мая, в 17:00 мск.

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК Челси Лондон Не начался Манчестер Сити Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Состояние здоровья Санчеса? Очень позитивное. Он хорошо тренировался на этой неделе, и мы надеемся на его возвращение в субботу», – приводит слова Макфарлейна официальный сайт «Челси».

Напомним, по ходу встречи 35-го тура АПЛ между «Челси» и «Ноттингем Форест» произошло столкновение полузащитника «лесников» Гиббс-Уайта с вратарём «синих» Санчесом. Испанец был заменён после этого эпизода и не смог сыграть с «Ливерпулем» (1:1) из-за травмы.