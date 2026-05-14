В Иране прошла церемония прощания с футбольной сборной перед ЧМ-2026 — RMC Sport

Национальная футбольная команда Ирана провела церемонию прощания перед чемпионатом мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике. Участие команды в турнире остаётся под вопросом из-за неопределённости, связанной с политической ситуацией. На мероприятии, которое прошло в среду, 13 мая, на площади Энгелаб в Тегеране, игроки в красных и чёрных спортивных костюмах были встречены овациями толпы. Об этом сообщает RMC Sport.

В церемонии участвовали тренер сборной Амир Галенои и президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж. На площади люди размахивали флагами, распевали песни и выкрикивали лозунги. Участие Ирана в турнире, запланированном в период с 11 июня по 19 июля, всё ещё остаётся под вопросом. Тем не менее ФИФА подтвердила, что сборная может принять участие в турнире в США.

Иран сыграет в группе G с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом.