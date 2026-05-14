Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Иране прошла церемония прощания с футбольной сборной перед ЧМ-2026 — RMC Sport

В Иране прошла церемония прощания с футбольной сборной перед ЧМ-2026 — RMC Sport
Комментарии

Национальная футбольная команда Ирана провела церемонию прощания перед чемпионатом мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике. Участие команды в турнире остаётся под вопросом из-за неопределённости, связанной с политической ситуацией. На мероприятии, которое прошло в среду, 13 мая, на площади Энгелаб в Тегеране, игроки в красных и чёрных спортивных костюмах были встречены овациями толпы. Об этом сообщает RMC Sport.

В церемонии участвовали тренер сборной Амир Галенои и президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж. На площади люди размахивали флагами, распевали песни и выкрикивали лозунги. Участие Ирана в турнире, запланированном в период с 11 июня по 19 июля, всё ещё остаётся под вопросом. Тем не менее ФИФА подтвердила, что сборная может принять участие в турнире в США.

Иран сыграет в группе G с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом.

Материалы по теме
Жозе Моуринью высказал своё отношение к участию Ирана в ЧМ-2026 на фоне событий в мире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android