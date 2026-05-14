«Барселона» связалась с агентством Педро и может купить форварда «Челси» за € 70 млн — MD

«Барселона» сосредоточилась на варианте с покупкой нападающего «Челси» Жоао Педро ввиду трудностей с осуществлением трансфера форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые связались с представителями и агентством бразильского футболиста. Потенциальный трансфер может обойтись «Барселоне» в € 70 млн, что дешевле по сравнению с переходом Альвареса. Каталонский клуб активизирует попытки приобрести Педро, если «Челси» не сможет квалифицироваться в еврокубки.

В нынешнем сезоне форвард «Челси» принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

