Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета: сейчас мы как никогда нацелены завершить сезон на текущей позиции

Микель Артета: сейчас мы как никогда нацелены завершить сезон на текущей позиции
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о текущем сезоне команды.

«В этом сезоне меня больше всего порадовала наша способность адаптироваться к очень сложным и напряжённым обстоятельствам — и при этом показывать результат и выигрывать столько матчей, сколько мы выиграли.

[Что касается давления с лидерством в чемпионате, то] последние несколько лет были разными. Мы побывали в обеих ситуациях. Такова реальность. Думаю, тот факт, что мы долго удерживали лидирующую позицию, показывает уровень стабильности и то, насколько хорошо действовала команда. Мы по‑прежнему являемся лидером лиги. Вот где мы сейчас. И сейчас мы как никогда нацелены завершить сезон на текущей позиции», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 36 туров АПЛ «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице с 79 очками. Отрыв от «Манчестер Сити», который располагается на второй строчке, составляет два очка. В оставшихся двух турах чемпионата Англии «канониры» встретятся с «Бёрнли» 18 мая и «Кристал Пэлас» 24 мая.

Материалы по теме
Тренер «Арсенала» Микель Артета: эта неделя полна эмоций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android