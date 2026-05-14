Микель Артета: сейчас мы как никогда нацелены завершить сезон на текущей позиции

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о текущем сезоне команды.

«В этом сезоне меня больше всего порадовала наша способность адаптироваться к очень сложным и напряжённым обстоятельствам — и при этом показывать результат и выигрывать столько матчей, сколько мы выиграли.

[Что касается давления с лидерством в чемпионате, то] последние несколько лет были разными. Мы побывали в обеих ситуациях. Такова реальность. Думаю, тот факт, что мы долго удерживали лидирующую позицию, показывает уровень стабильности и то, насколько хорошо действовала команда. Мы по‑прежнему являемся лидером лиги. Вот где мы сейчас. И сейчас мы как никогда нацелены завершить сезон на текущей позиции», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 36 туров АПЛ «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице с 79 очками. Отрыв от «Манчестер Сити», который располагается на второй строчке, составляет два очка. В оставшихся двух турах чемпионата Англии «канониры» встретятся с «Бёрнли» 18 мая и «Кристал Пэлас» 24 мая.