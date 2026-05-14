Хомуха: в «ПСЖ» Кисляк может остаться без игровой практики — риски очень высоки

Хомуха: в «ПСЖ» Кисляк может остаться без игровой практики — риски очень высоки
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал мнение о перспективах хавбека армейцев Матвея Кисляка в случае перехода в «ПСЖ». Ранее сообщалось об интересе к Кисляку со стороны парижского клуба.

«Риски очень высоки: оказаться запасным и иметь очень мало игровой практики. В таком молодом возрасте необходимо играть. Если Кисляк чувствует в себе силы и уверен, то такое предложение от «ПСЖ» будет очень заманчивым.

Сейчас Матвей в самом расцвете сил. Я бы не рассматривал топ-клуб, потому что риск присесть на замену очень высокий. А сейчас необходимо играть на постоянной основе», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Кисляк провёл 28 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Также на счету полузащитника 12 игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 20 млн.

