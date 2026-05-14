АПЛ представила номинантов на приз лучшему молодому игроку сезона-2025/2026

Английская Премьер-лига в своём аккаунте в социальных сетях опубликовала список номинантов на награду лучшему молодому игроку по итогам сезона-2025/2026.
Номинанты на приз лучшему молодому игроку по итогам сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги:
Райан Шерки («Манчестер Сити»);
Матеуш Фернандеш («Вест Хэм»);
Льюис Холл («Ньюкасл»);
Микаель Кайоде («Брентфорд»);
Эли Крупи («Борнмут»);
Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);
Нико О'Райли («Манчестер Сити»);
Алекс Скотт («Борнмут»).
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 79 очков за 36 матчей. На втором месте находится «Манчестер Сити» (77), на третьем — «Манчестер Юнайтед» (65).