АПЛ представила номинантов на приз лучшему молодому игроку сезона-2025/2026

Английская Премьер-лига в своём аккаунте в социальных сетях опубликовала список номинантов на награду лучшему молодому игроку по итогам сезона-2025/2026.

Номинанты на приз лучшему молодому игроку по итогам сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги:

Райан Шерки («Манчестер Сити»);

Матеуш Фернандеш («Вест Хэм»);

Льюис Холл («Ньюкасл»);

Микаель Кайоде («Брентфорд»);

Эли Крупи («Борнмут»);

Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);

Нико О'Райли («Манчестер Сити»);

Алекс Скотт («Борнмут»).

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 79 очков за 36 матчей. На втором месте находится «Манчестер Сити» (77), на третьем — «Манчестер Юнайтед» (65).