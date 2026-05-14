Продажа билетов на Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» временно приостановлена

Продажа билетов на Суперфинал Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» временно приостановлена. В связи с рекордным спросом система столкнулась с пиковой нагрузкой, поскольку количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. Об этом информирует пресс-служба соревнования в телеграм-канале.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Технические специалисты оперативно устраняют возникшие сложности. В течение нескольких часов билеты снова станут доступны для покупки», — написано в сообщении Кубка России.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится 24 мая и пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Самые титулованные футбольные клубы России: