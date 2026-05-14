Хомуха: Шварц — не худший вариант для ЦСКА, при нём «Динамо» играло уверенно

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал кандидатуру экс-тренера московского «Динамо» Сандро Шварца на пост главного тренера армейцев. Ранее сообщалось что ЦСКА ведёт активные переговоры с немецким специалистом и Марцелом Личкой по поводу поста главного тренера.

«Шварц — не худший вариант для ЦСКА. «Динамо» выглядело сбалансированно под его руководством и играло достаточно уверенно. Не зря его рассматривают в качестве кандидата на пост главного тренера», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сандро Шварц был главным тренером московского «Динамо» с 14 октября 2020 года по 2 июня 2022 года. 4 мая 2026 года ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста тренера команды.