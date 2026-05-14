Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хомуха: Шварц — не худший вариант для ЦСКА, при нём «Динамо» играло уверенно

Хомуха: Шварц — не худший вариант для ЦСКА, при нём «Динамо» играло уверенно
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал кандидатуру экс-тренера московского «Динамо» Сандро Шварца на пост главного тренера армейцев. Ранее сообщалось что ЦСКА ведёт активные переговоры с немецким специалистом и Марцелом Личкой по поводу поста главного тренера.

«Шварц — не худший вариант для ЦСКА. «Динамо» выглядело сбалансированно под его руководством и играло достаточно уверенно. Не зря его рассматривают в качестве кандидата на пост главного тренера», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сандро Шварц был главным тренером московского «Динамо» с 14 октября 2020 года по 2 июня 2022 года. 4 мая 2026 года ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста тренера команды.

Материалы по теме
Хомуха: в «ПСЖ» Кисляк может остаться без игровой практики — риски очень высоки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android