Мбаппе с оптимизмом смотрит на возможное назначение Моуринью в «Реал» — Серрано

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе с оптимизмом смотрит на возможное назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «сливочных». Французский форвард хочет поработать под руководством португальского специалиста. Об этом сообщает аккаунт Madrid Universal со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано на своей странице в социальной сети X.

Ранее различные СМИ сообщали, что Моуринью близок к назначению в «Королевский клуб». Портал Record подчеркнул, что «Реал» заплатит «Бенфике», где на текущий момент работает 63-летний специалист, € 7 млн в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

