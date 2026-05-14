Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пирло и Матерацци станут участниками Дня футбола перед Суперфиналом Кубка России

Пирло и Матерацци станут участниками Дня футбола перед Суперфиналом Кубка России
Комментарии

Бывшие футболисты сборной Италии, чемпионы мира — 2006 Андреа Пирло и Марко Матерацци примут участие в Дне футбола в «Лужниках» перед Суперфиналом Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром», который состоится 24 мая. Об этом информирует пресс-служба РФС в телеграм-канале.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«24 мая РФС и Москомспорт соберут более 5000 человек на 50 площадках олимпийского комплекса в день кубкового Суперфинала. В течение всего дня пройдут матчи с участием детей и взрослых, а вечером состоится гала-матч с участием легендарных футболистов. После игры будет возможность познакомиться с Андреа Пирло и Марко Матерацци.

Для гостей подготовлены бесплатные дополнительные развлечения: настольный футбол, аэрофутбол, роботофутбол, VR-футбол, снукбол и дуйбол. Кульминацией праздника станет Суперфинал Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар», — написано в сообщении РФС.

Материалы по теме
Продажа билетов на Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» временно приостановлена

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android