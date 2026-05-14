Пирло и Матерацци станут участниками Дня футбола перед Суперфиналом Кубка России

Бывшие футболисты сборной Италии, чемпионы мира — 2006 Андреа Пирло и Марко Матерацци примут участие в Дне футбола в «Лужниках» перед Суперфиналом Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром», который состоится 24 мая. Об этом информирует пресс-служба РФС в телеграм-канале.

«24 мая РФС и Москомспорт соберут более 5000 человек на 50 площадках олимпийского комплекса в день кубкового Суперфинала. В течение всего дня пройдут матчи с участием детей и взрослых, а вечером состоится гала-матч с участием легендарных футболистов. После игры будет возможность познакомиться с Андреа Пирло и Марко Матерацци.

Для гостей подготовлены бесплатные дополнительные развлечения: настольный футбол, аэрофутбол, роботофутбол, VR-футбол, снукбол и дуйбол. Кульминацией праздника станет Суперфинал Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар», — написано в сообщении РФС.

