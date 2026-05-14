КДК оштрафовал Осипенко и Диего Косту за поведение в матче «Динамо» М и «Краснодара»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал защитника московского «Динамо» Максима Осипенко и игрока «Краснодара» Диего Косту за поведение в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась победой бело-голубых со счётом 2:1.

«В соответствии с абзацем 2 части 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении соперника, не повлёкшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча – оштрафовать футболиста ФК «Динамо» г. Москва Максима Осипенко на 100 000 рублей.

В соответствии со статьёй 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение – оштрафовать футболиста ФК «Краснодар» г. Краснодар Диего Энрике Косту Барбозу на 50 000 рублей», – сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, в конце встречи между «Динамо» и «Краснодаром» Осипенко вступил в словесную перепалку с защитником «быков» Диего Костой.

После 29 туров московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.