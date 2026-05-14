Вратарь «Пари НН» Медведев оштрафован на 300 тыс. рублей за оскорбительное поведение

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев оштрафован на 300 тыс. рублей по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Напомним, голкипер подверг критике болельщиков нижегородской команды после матча 29-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:2). Предположительно, футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

«В соответствии со статьёй 28, с абзацем 2 части 6 статьи 94, статьёй 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктами 11, 17 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении иных лиц, не повлёкшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча и за неспортивное поведение – оштрафовать футболиста ФК «Пари НН» г. Нижний Новгород Никиту Медведева на 300 000 рублей», — написано на официальном сайте РФС.

