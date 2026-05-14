Вратарь «Пари НН» Медведев оштрафован на 300 тыс. рублей за оскорбительное поведение

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев оштрафован на 300 тыс. рублей по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Напомним, голкипер подверг критике болельщиков нижегородской команды после матча 29-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:2). Предположительно, футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

«В соответствии со статьёй 28, с абзацем 2 части 6 статьи 94, статьёй 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктами 11, 17 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении иных лиц, не повлёкшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча и за неспортивное поведение – оштрафовать футболиста ФК «Пари НН» г. Нижний Новгород Никиту Медведева на 300 000 рублей», — написано на официальном сайте РФС.

Материалы по теме КДК РФС рассмотрит нецензурную брань Медведева в адрес болельщиков «Пари НН»

Самые титулованные футбольные клубы России: