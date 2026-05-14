«Спартак» оштрафован на 200 тыс. рублей по итогам игры КР с ЦСКА, армейцы — на 240 тыс.

Комментарии

По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) «Спартак» получил штраф на общую сумму в 200 тыс. рублей за поведение болельщиков во время матча финала Пути регионов Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:0). Красно-синие суммарно были оштрафованы на 240 тыс. рублей.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 5 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 100 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 114 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями пиротехнических изделий – оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 40 000 рублей.

В соответствии со статьёй 116 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 39 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера – оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 100 000 рублей.

В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 5 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 114 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями пиротехнических изделий – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей», — написано на сайте РФС.

