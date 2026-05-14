Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи прокомментировал 14-й титул чемпиона Франции
Президент «ПСЖ» Нассер Аль‑Хелаифи высказался о 14-м титуле чемпиона Франции, который команда взяла после победы над «Лансом» со счётом 2:0 в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1. Этот успех позволил «ПСЖ» досрочно стать чемпионом и зафиксировать пятый подряд триумф в лиге. Российский голкипер Матвей Сафонов провёл всю встречу на поле, совершив восемь сейвов и получив звание игрока матча.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

«Мы очень гордимся 14‑м титулом чемпиона Франции — это пятый подряд триумф и первый подобный случай в истории клуба.

Поздравляю игроков, Луиса Энрике, Луиша Кампуша и весь персонал с выдающейся работой. Этот успех — результат слаженных коллективных усилий всех, кто работает в клубе, а также свидетельство силы нашей академии, включая профессиональный дебют пяти молодых игроков. В «Пари Сен‑Жермен» настоящая звезда — это коллектив, который поддерживают наши фантастические болельщики, куда бы мы ни отправились.

Теперь всё наше внимание сосредоточено на следующем вызове в Будапеште: предстоит большая работа, а мы продолжаем вместе писать нашу историю», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

30 мая в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, который пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), «ПСЖ» встретится с лондонским «Арсеналом».

