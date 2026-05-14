Тренер «Челси» Макфарлейн высказался о составе команды перед финалом Кубка Англии

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн рассказал о физическом состоянии некоторых игроков команды перед финальным матчем Кубка Англии с «Манчестер Сити». Встреча пройдёт в субботу, 16 мая, в 17:00 мск.

«Рис Джеймс хорошо тренировался на этой неделе; мы довольны им. Было здорово дать ему игровое время [с «Ливерпулем» (1:1)], и я чувствовал, что он хорошо сыграл, когда вышел на замену. Так что в целом всё позитивно насчёт Риса. В преддверии игры с «Ливерпулем» мы были уверены, что он сможет сыграть эти минуты, и он с ними справился. Он отлично тренировался на этой неделе, и мы очень надеемся, что он сможет завершить сезон в такой же форме».

Ливай [Колуилл] восстановился, и перед своей первой встречей после возвращения c «Ноттингем Форест» (1:3) он два или три раза играл за команду до 21 года. Так что это была действительно хорошая тренировочная неделя для Ливая, и он был исключителен с «Ливерпулем». Это многое говорит о нём, о его способности показывать такую ​​игру после такого перерыва и в действительно сложной ситуации. Он хорошо тренировался на этой неделе, и мы с нетерпением ждём, возможно, его выхода на поле в субботу.

Педру Нету и Алехандро Гарначо отлично тренировались на этой неделе, так что они оба выглядят очень хорошо. Мы очень надеемся на их выздоровление. Так что это позитивные признаки», – приводит слова Макфарлейна официальный сайт «Челси».