«Они — на все времена». Вендел назвал трёх самых любимых футболистов

«Они — на все времена». Вендел назвал трёх самых любимых футболистов
Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о трёх своих самых любимых футболистах.

«Назову Неймара, Месси и Криштиану Роналду. Эти трое — на все времена», — сказал Вендел в видео на YouTube-канале «Зенита».

Полузащитник играет за сине-бело-голубых с осени 2020 года. В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

