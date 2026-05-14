«Одних достижений недостаточно». Тренер сборной Португалии — об участии Роналду на ЧМ

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес посетил матч 32-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем» (1:1), где оценил выступление нападающего Криштиану Роналду.

«Криштиану по-прежнему испытывает огромное желание побеждать, и я не вижу никаких признаков того, что его уровень снизился с тех пор, как он приехал в Саудовскую Аравию. Он играет исключительно хорошо и доказал свою важность для сборной Португалии. Его страсть к победе сохраняется даже после всех его успехов и достижений, и эта жажда победы весьма примечательна.

Однако одних достижений недостаточно, чтобы гарантировать место в национальной команде. Необходимо также вносить вклад в успех сборной. Хотя он является капитаном и добился беспрецедентных успехов, демонстрирующих его исключительный талант, на нём лежат те же обязанности, что и на любом другом игроке национальной команды», — приводит слова Мартинеса Goal.

Сборная Португалии в рамках группы K чемпионата мира по футболу 2026 года встретится с командами Демократической Республики Конго (ДР Конго), Колумбией и Узбекистаном.

