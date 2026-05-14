Матвей Сафонов в матче с «Лансом» повторил достижение Доннаруммы и Кейлора Наваса

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов совершил восемь сейвов и отыграл «на ноль» в матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (2:0). Ранее за парижский клуб такого достижение удавалось добиться только трём голкиперам: Кейлору Навасу, Альфонсу Ареола и Джанлуиджи Доннарумме. Об этом сообщает аккаунт OptaJean в социальной сети X.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

Ареола удалось совершить восемь и более спасений и не пропустить в свои ворота в матче с «Бордо» (1:0) в 2018 году. Навас сделал подобное в игре с «Лиллем» (2:0) в 2019 году, а Доннарумма – в 2024 году во встрече с «Марселем» (2:0).

Отметим, что ранее Матвей Сафонов тоже достигал подобного показателю по числу сейвов, отыграв «на ноль» в матче с «Челси» (3:0).

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Ланс» располагается на второй строчке. У команды в активе 67 очков. До конца чемпионата остался один тур.

