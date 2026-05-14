Кварацхелия наряду с Кейном лидирует по числу наград игроку матча в ЛЧ и опережает Мбаппе

Кварацхелия наряду с Кейном лидирует по числу наград игроку матча в ЛЧ и опережает Мбаппе
Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия наряду с форвардом «Баварии» Гарри Кейном, нападающим «Галатасарая» Виктором Осимхеном и Франсиску Тринканом из «Спортинга» лидирует по количеству наград лучшему игроку матча нынешнего сезона Лиги чемпионов. Каждый из них признавался лучшим в четырёх встречах. Об этом сообщает аккаунт самого престижного европейского турнира в социальных сетях.

По три награды имеют Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Йенс Петтер Хёуге («Будё-Глимт»), Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Деклан Райс («Арсенал» Лондон) и Хави Симонс («Тоттенхэм»).

Отметим, что у Кварацхелии есть шансы стать единоличным лидером списка, так как ему предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Встреча пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

«Безусловно, лучший матч Сафонова. Тащил «ПСЖ» в одиночку». Франция в восторге от Матвея
