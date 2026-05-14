Карло Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии до 2030 года

Итальянский тренер Карло Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии до чемпионата мира 2030 года. Об этом информирует официальный сайт Бразильской конфедерации футбола (CBF).

«Продолжение работы Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии — самой успешной команды в истории мирового футбола — отражает не только поддержку работы тренера со стороны CBF, но и доверие, которое он заслужил у команды и бразильских болельщиков с момента своего прихода в конце мая 2025 года», — написано в заявлении CBF.

Под руководством 66-летнего специалиста сборная Бразилии провела 10 матчей, в которых пять раз победила, два раза сыграла вничью и три раза потерпела поражения.

