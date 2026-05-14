«Бенфика» нашла замену Жозе Моуринью в английской Премьер-лиге — Скира

Лиссабонская «Бенфика» готовится к возможному уходу тренера Жозе Моуринью и активно ищет ему замену. Как сообщил журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети, клуб рассматривает главного тренера английского «Фулхэма» Марку Силву в качестве основного кандидата.

Переговоры между Моуринью и руководством «Реала» находятся на продвинутой стадии, что заставляет «Бенфику» срочно искать нового главного тренера. Контракт Силвы с «Фулхэмом» истекает в конце сезона и не будет продлён, что повышает шансы «Бенфики» на его приобретение.

В СМИ неоднократно упоминалось, что Силва пользуется спросом у нескольких ведущих клубов. Он также является одним из претендентов на пост главного тренера «Челси», который ещё не нашел замену ушедшему Лиаму Росеньору.