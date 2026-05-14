Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бенфика» нашла замену Жозе Моуринью в английской Премьер-лиге — Скира

«Бенфика» нашла замену Жозе Моуринью в английской Премьер-лиге — Скира
Комментарии

Лиссабонская «Бенфика» готовится к возможному уходу тренера Жозе Моуринью и активно ищет ему замену. Как сообщил журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети, клуб рассматривает главного тренера английского «Фулхэма» Марку Силву в качестве основного кандидата.

Переговоры между Моуринью и руководством «Реала» находятся на продвинутой стадии, что заставляет «Бенфику» срочно искать нового главного тренера. Контракт Силвы с «Фулхэмом» истекает в конце сезона и не будет продлён, что повышает шансы «Бенфики» на его приобретение.

В СМИ неоднократно упоминалось, что Силва пользуется спросом у нескольких ведущих клубов. Он также является одним из претендентов на пост главного тренера «Челси», который ещё не нашел замену ушедшему Лиаму Росеньору.

Материалы по теме
«Реал» заплатит «Бенфике» € 7 млн в качестве отступных за Моуринью — Record
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android