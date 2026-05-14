«Хотим большего». Анчелотти — о продлении контракта со сборной Бразилии до ЧМ-2030

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о пролонгации трудового соглашения с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) до 2030 года. Итальянский специалист возглавляет национальную команду с мая 2025 года.

«Я приехал в Бразилию год назад. С первой минуты я понял, что футбол значит для этой страны. Целый год мы работали над тем, чтобы вернуть сборную Бразилии на вершину мирового футбола. Но мы с Бразильской конфедерацией футбола хотим большего. Больше побед, больше времени, больше работы. Мы очень рады объявить, что продолжим наше сотрудничество ещё четыре года. Мы будем идти вместе до чемпионата мира 2030 года. Я хочу поблагодарить CBF за доверие. Спасибо, Бразилия, за тёплый приём и за всю вашу любовь», — приводит слова Анчелотти официальный сайт CBF.

