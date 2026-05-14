«Арсенал» хочет усилить полузащиту игроком «Вест Хэма» — The Times

Лондонский «Арсенал» планирует усилить свою полузащиту в предстоящее летнее трансферное окно; клуб уже начал переговоры с представителями 21-летнего португальского хавбека «Вест Хэм Юнайтед» Матеуша Фернандеша. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, игра Фернандеша в текущем сезоне произвела впечатление на тренерский штаб «Арсенала». В связи с потенциальным вылетом «Вест Хэма» в Чемпионшип, у «Арсенала» есть возможность успешно завершить эту сделку.

В этом сезоне Матеуш Фернандеш провёл 36 матчей за «Вест Хэм», забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 35 млн.