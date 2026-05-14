Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Лацио» Сарри высказался после поражения в финале Кубка Италии

Тренер «Лацио» Сарри высказался после поражения в финале Кубка Италии
Комментарии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался после поражения в финале Кубка Италии от миланского «Интера» (0:2).

Кубок Италии . Финал
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Марушич – 14'     0:2 Мартинес – 35'    

«Мы хотели снизить давление в первом тайме, потому что знали, что со временем они снизят агрессию. В очень закрытом первом тайме мы всё сделали сами, практически отдав оба гола сопернику. И вот тогда игра стала сложной. Мы знали, что технически они сильнее нас, но сегодня казалось, что игра может принять другой оборот.

Моё будущее меня сейчас не волнует. Этот вопрос обсуждается с обеих сторон, так что сейчас это точно не главное. Мне жаль ребят — я видел очень напряжённую атмосферу в раздевалке — и болельщиков, которые пришли в большом количестве. Мы играли против более сильной команды, и даже с некоторым нашим соучастием они заслужили победу», – приводит слова Сарри La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
«Интер» оформил «золотой» дубль! Как же глупо «Лацио» слился в финале Кубка!
«Интер» оформил «золотой» дубль! Как же глупо «Лацио» слился в финале Кубка!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android