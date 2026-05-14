Тренер «Лацио» Сарри высказался после поражения в финале Кубка Италии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался после поражения в финале Кубка Италии от миланского «Интера» (0:2).

«Мы хотели снизить давление в первом тайме, потому что знали, что со временем они снизят агрессию. В очень закрытом первом тайме мы всё сделали сами, практически отдав оба гола сопернику. И вот тогда игра стала сложной. Мы знали, что технически они сильнее нас, но сегодня казалось, что игра может принять другой оборот.

Моё будущее меня сейчас не волнует. Этот вопрос обсуждается с обеих сторон, так что сейчас это точно не главное. Мне жаль ребят — я видел очень напряжённую атмосферу в раздевалке — и болельщиков, которые пришли в большом количестве. Мы играли против более сильной команды, и даже с некоторым нашим соучастием они заслужили победу», – приводит слова Сарри La Gazzetta dello Sport.