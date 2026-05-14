«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии — ESPN

«Зенит» направил заявку на участие в молодёжном турнире «Копинья», который пройдёт в Бразилии в 2027 году. Об этом сообщает аккаунт Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN на странице в социальной сети X.

По информации источника, в случае принятия заявки в ноябре санкт-петербургский клуб отправится в Южную Америку. Подчёркивается, что участие в этом соревновании поможет внимательно проследить за молодыми бразильскими талантами и предоставить своей молодёжной команде возможность получить международный соревновательный опыт.

Единственным европейским клубом, участвовавшим в указанном соревновании, является «Бавария», которая сыграла на турнире в 1985 году.

