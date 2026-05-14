Иран может пропустить ЧМ-2026 из-за визовых проблем — RMC Sport

Участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года оказалось под угрозой всего за 28 дней до начала турнира. Как сообщает RMC Sport, президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж выразил серьёзную обеспокоенность тем, что ни один член национальной команды до сих пор не получил визу в США. Ситуация усугубляется обострением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и отсутствием дипломатических отношений между Тегераном и Вашингтоном с 1980 года.

Глава Иранской федерации футбола объявил о решающей встрече с ФИФА в ближайшие дни, в ходе которой он потребует гарантий решения визового вопроса. Несмотря на заверения президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что Иран проведёт свои матчи в США в соответствии с графиком, реального прогресса в получении необходимых документов пока не наблюдается.

Ожидается, что в следующий понедельник, 18 мая, команда отправится в Анкару для снятия отпечатков пальцев и начала предтурнирного тренировочного сбора. В случае дальнейших задержек участие Ирана в турнире может оказаться под угрозой.