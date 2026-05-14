Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иран может пропустить ЧМ-2026 из-за визовых проблем — RMC Sport

Иран может пропустить ЧМ-2026 из-за визовых проблем — RMC Sport
Комментарии

Участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года оказалось под угрозой всего за 28 дней до начала турнира. Как сообщает RMC Sport, президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж выразил серьёзную обеспокоенность тем, что ни один член национальной команды до сих пор не получил визу в США. Ситуация усугубляется обострением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и отсутствием дипломатических отношений между Тегераном и Вашингтоном с 1980 года.

Глава Иранской федерации футбола объявил о решающей встрече с ФИФА в ближайшие дни, в ходе которой он потребует гарантий решения визового вопроса. Несмотря на заверения президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что Иран проведёт свои матчи в США в соответствии с графиком, реального прогресса в получении необходимых документов пока не наблюдается.

Ожидается, что в следующий понедельник, 18 мая, команда отправится в Анкару для снятия отпечатков пальцев и начала предтурнирного тренировочного сбора. В случае дальнейших задержек участие Ирана в турнире может оказаться под угрозой.

Материалы по теме
В Иране прошла церемония прощания с футбольной сборной перед ЧМ-2026 — RMC Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android