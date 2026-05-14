Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ростове» заявили, что «Краснодар» не мотивировал клуб финансово перед игрой с «Зенитом»

В «Ростове» заявили, что «Краснодар» не мотивировал клуб финансово перед игрой с «Зенитом»
Комментарии

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров поделился мнением о матче 30-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (17 мая).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы очень рады, что судьба медалей чемпионата России в этом году зависит от нас. Сегодня я был на тренировке у ребят, все настроены на победу. Будем играть за три очка. Финансовое мотивирование от «Краснодара»? Ничего не могу сказать по этому поводу. Нас никто не мотивировал. Идёт рабочий, тренировочный процесс», — приводит слова Гончарова Odds.ru.

После 29 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 65 очками, опережая «Краснодар» на два очка. В 30-м туре «быки» дома сыграют с «Оренбургом», а санкт-петербургская команда встретится на выезде с «Ростовом». Для чемпионства чёрно-зелёным необходимо поражение сине-бело-голубых.

Материалы по теме
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии — ESPN

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android