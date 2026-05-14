В «Ростове» заявили, что «Краснодар» не мотивировал клуб финансово перед игрой с «Зенитом»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров поделился мнением о матче 30-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (17 мая).

«Мы очень рады, что судьба медалей чемпионата России в этом году зависит от нас. Сегодня я был на тренировке у ребят, все настроены на победу. Будем играть за три очка. Финансовое мотивирование от «Краснодара»? Ничего не могу сказать по этому поводу. Нас никто не мотивировал. Идёт рабочий, тренировочный процесс», — приводит слова Гончарова Odds.ru.

После 29 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 65 очками, опережая «Краснодар» на два очка. В 30-м туре «быки» дома сыграют с «Оренбургом», а санкт-петербургская команда встретится на выезде с «Ростовом». Для чемпионства чёрно-зелёным необходимо поражение сине-бело-голубых.

Материалы по теме «Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии — ESPN

Самые титулованные футбольные клубы России: