«Ещё один трофей в коллекции». Сафонов сделал публикацию после выигрыша Лиги 1

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в своём аккаунте в социальной сети сделал публикацию после того, как стал чемпионом Франции в составе парижского клуба. В среду, 13 мая, голкипер совершил девять сейвов во встрече 29-го тура Лиги 1 с «Лансом» (0:2).

«Ещё один трофей в коллекции. И особенно приятно, что в матче с нашим ближайшим соперником. Два из двух трофеев Лиги 1 для меня», — написал Сафонов.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 14 встречах Лиги 1, восемь из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Как Сафонов стал героем ФИФА: