«Ещё один трофей в коллекции». Сафонов сделал публикацию после выигрыша Лиги 1

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в своём аккаунте в социальной сети сделал публикацию после того, как стал чемпионом Франции в составе парижского клуба. В среду, 13 мая, голкипер совершил девять сейвов во встрече 29-го тура Лиги 1 с «Лансом» (0:2).

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

«Ещё один трофей в коллекции. И особенно приятно, что в матче с нашим ближайшим соперником. Два из двух трофеев Лиги 1 для меня», — написал Сафонов.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 14 встречах Лиги 1, восемь из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

