Игроки «Челси» поддерживают назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера — The Guardian

Игроки «Челси» выразили поддержку назначению Хаби Алонсо на пост главного тренера. Переговоры между лондонским клубом и представителями специалиста продвигаются в позитивном ключе. По информации издания The Guardian, команда считает бывшего тренера «Реала» и «Байера» идеальным кандидатом для возвращения клуба на победный путь.

Игроки лондонского клуба уверены, что новый тренер должен обладать неоспоримым авторитетом в раздевалке. Благодаря блестящей игровой карьере и успешным тренерским достижениям Алонсо соответствует этому критерию.

Хотя официальное соглашение пока не достигнуто, Алонсо находится на первом месте в шорт-листе совета директоров «Челси», в который также входят Андони Ираола, Марку Силва и Оливер Гласнер. Ожидается, что процесс назначения ускорится после финала Кубка Англии. Алонсо, в свою очередь, хочет получить определённые гарантии, включая право голоса в трансферной политике. Клуб, похоже, готов пойти ему навстречу, признавая его высокий статус.

Следует отметить, что с момента ухода из «Реала» в январе 2026 года испанец оставался без клуба.

