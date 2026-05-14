Мануэль Нойер включён в предварительный состав сборной Германии на ЧМ-2026 — Плеттенберг

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер включён в предварительный состав сборной Германии на чемпионат мира 2026 года, сообщил журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По информации источника, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман включил 40-летнего игрока мюнхенского топ-клуба в расширенный список из 55 футболистов. Нойер стал одним из пяти вратарей, из которых Нагельсман сделает окончательный выбор.

В августе 2024 года Мануэль Нойер объявил о завершении международной карьеры в национальной команде. На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Германии сыграет в группе E с командами Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора.

