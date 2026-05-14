«Барселона» объявит о продлении контракта Флика 18 мая — Sport.es

«Барселона» официально объявит о продлении контракта главного тренера команды Ханс-Дитера Флика в понедельник, 18 мая. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, новое соглашение будет рассчитано до лета 2028 года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Нынешний контракт тренера рассчитан до 2027 года.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось два тура. В них сине-гранатовые встретятся с «Бетисом» (17 мая) и «Валенсией» (23 мая).