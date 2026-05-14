Дмитрий Бородин: я бы пока не говорил, что Сафонов является лучшим вратарём Европы

Двукратный чемпион России в составе «Зенита» Дмитрий Бородин поделился мнением о выступлениях голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в последних встречах. Накануне «ПСЖ» стал 14-кратным чемпионом Франции, одержав победу над «Лансом» со счётом 2:0 в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1. В этой встрече Сафонов совершил восемь сейвов.

— Я бы пока не говорил, что Сафонов является лучшим вратарём Европы, но он точно один из лучших. Матвей недавно стал играть в основном составе. Сафонов проводит прекрасный сезон, выиграл конкуренцию у французского голкипера. Матвей проявил характер, и его уверенность передаётся партнёрам по команде.

Матвей Сафонов — главный претендент на трофей Яшина от France Football?
— Один из, но всё зависит от финала Лиги чемпионов. Такие награды получают футболисты, которые выиграли трофей с командой, — приводит слова Бородина «РБ Спорт».

В сезоне-2025/2026 Матвей Сафонов провёл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах. В составе парижан 27-летний голкипер стал двукратным чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.

