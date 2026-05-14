Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Особенный человек для «Зенита». Вендел включил Дзюбу в топ-3 экс-одноклубников

«Особенный человек для «Зенита». Вендел включил Дзюбу в топ-3 экс-одноклубников
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вендел назвал топ-3 экс-футболистов сине-бело-голубых, с которыми он играл.

– Вопрос к тебе как к ветерану «Зенита», который почти шесть лет играет здесь. Топ-3 бывших одноклубника? Попробуй назвать кого-то, кроме Клаудиньо и Малкома.
– Назову Дзюбу. Мы играли вместе, у нас были хорошие отношения. Он особенный человек для клуба, оставил след в его истории. Так что первый — Дзюба.

– Напомни фамилию левого защитника, который играл в «Зените», а теперь работает в «Динамо».
– Жирков.

— Да, вторым хочу назвать его. Он тоже легенда клуба. И у него просто запредельный талант.

И назову также Малкома, который сотворил здесь историю. Мне было приятно познакомиться с ним, играть вместе и завоёвывать титулы. Он останется моим другом на всю жизнь, мы до сих пор общаемся. Я искренне желаю ему удачи, — сказал Вендел в видео на YouTube-канале «Зенита».

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За этот период нападающий принял участие в 249 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 108 голами и 70 результативными передачами.

Материалы по теме
«Они — на все времена». Вендел назвал трёх самых любимых футболистов

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android