«Особенный человек для «Зенита». Вендел включил Дзюбу в топ-3 экс-одноклубников

Полузащитник «Зенита» Вендел назвал топ-3 экс-футболистов сине-бело-голубых, с которыми он играл.

– Вопрос к тебе как к ветерану «Зенита», который почти шесть лет играет здесь. Топ-3 бывших одноклубника? Попробуй назвать кого-то, кроме Клаудиньо и Малкома.

– Назову Дзюбу. Мы играли вместе, у нас были хорошие отношения. Он особенный человек для клуба, оставил след в его истории. Так что первый — Дзюба.

– Напомни фамилию левого защитника, который играл в «Зените», а теперь работает в «Динамо».

– Жирков.

— Да, вторым хочу назвать его. Он тоже легенда клуба. И у него просто запредельный талант.

И назову также Малкома, который сотворил здесь историю. Мне было приятно познакомиться с ним, играть вместе и завоёвывать титулы. Он останется моим другом на всю жизнь, мы до сих пор общаемся. Я искренне желаю ему удачи, — сказал Вендел в видео на YouTube-канале «Зенита».

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За этот период нападающий принял участие в 249 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 108 голами и 70 результативными передачами.

Лучший бомбардир в истории России: