Дмитрий Хомуха: «Зенит» не уступит «Краснодару» и станет чемпионом в год юбилея

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха назвал фаворита чемпионской гонки перед матчем 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт в воскресенье, 17 мая, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове.

«Зенит» уже не уступит «Краснодару» в этой гонке, одержит победу в Ростове и станет чемпионом в год своего юбилея. «Ростов» — команда с характером. У меня нет сомнений, что он даст бой «Зениту». Просто уровень клубов сложно сравнивать. Питерцы — гораздо более солидная команда. Индивидуальные качества футболистов у них намного выше, чем у «Ростова», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России за тур до конца сезона благодаря победе московского «Динамо» над «Краснодаром» (2:1). В заключительном туре для победы в турнире сине-бело-голубым достаточно не проиграть «Ростову».