«Валенсия» и «Райо Вальекано» не выявили победителя в матче 36-го тура Ла Лиги

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Матч закончился вничью — 1:1.

На седьмой минуте полузащитник «Райо Вальекано» Ранди Нтекья не смог успешно реализовать 11-метровый удар. Первый гол в игре забил защитник команды гостей Флорьян Лежён на 21-й минуте. На 40-й минуте ответный мяч положил хавбек «Валенсии» Диего Лопес.

После 36 встреч чемпионата Испании «Валенсия» набрала 43 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» располагается на девятой строчке. У команды в активе 44 очка.

В следующем туре Ла Лиги «Валенсия» на выезде встретится с клубом «Реал Сосьедад», а «Райо Вальекано» на домашнем стадионе сыграет с «Вильярреалом». Оба матча пройдут 17 мая.