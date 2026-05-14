Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валенсия — Райо Вальекано, результат матча 14 мая 2026, счет 1:1, 36-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Валенсия» и «Райо Вальекано» не выявили победителя в матче 36-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Матч закончился вничью — 1:1.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 20:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Лежён – 20'     1:1 Лопес – 40'    

На седьмой минуте полузащитник «Райо Вальекано» Ранди Нтекья не смог успешно реализовать 11-метровый удар. Первый гол в игре забил защитник команды гостей Флорьян Лежён на 21-й минуте. На 40-й минуте ответный мяч положил хавбек «Валенсии» Диего Лопес.

После 36 встреч чемпионата Испании «Валенсия» набрала 43 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» располагается на девятой строчке. У команды в активе 44 очка.

В следующем туре Ла Лиги «Валенсия» на выезде встретится с клубом «Реал Сосьедад», а «Райо Вальекано» на домашнем стадионе сыграет с «Вильярреалом». Оба матча пройдут 17 мая.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Разочарован результатом». Флик — о матче «Барселоны» с «Алавесом» в Ла Лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android