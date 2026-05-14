Борис Рапопорт: даже не хочу думать, что «Зенит» может проиграть «Ростову»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о предстоящей игре команды в последнем туре Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» — и категорически отказался допускать возможность поражения. Сине-бело-голубым нужно одержать победу, чтобы гарантированно выиграть титул чемпионов. Матч последнего, 30-го тура состоится 17 мая. Начало встречи — в 18:00 мск.

«Я уверен, у «Зенита» всё будет нормально в последнем туре, никаких опасений. Игроки всё понимают, поэтому они приложат максимум настроя, чтобы победить. А по качеству и составу всё хорошо. В футболе, конечно, всякое бывает, но я даже не хочу верить, что «Зенит» проиграет в Ростове. Думаю, что «Зенит» — чемпион в этом году», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 29 туров РПЛ «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы с 65 очками. Отрыв от занимающего второе место «Краснодара» составляет два очка.