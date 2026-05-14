Камавинга и Шевалье — вне заявки сборной Франции на ЧМ-2026, Мбаппе и Дембеле — в ней

Тренерский штаб сборной Франции объявил состав команды, которая примет участие на чемпионате мира 2026 года. Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга и вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье не были включены в заявку национальной команды.

Вратари: Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»), Робен Риссер («Ланс»).

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Максанс Лакруа («Кристал Пэлас»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).

Полузащитники: Н’Голо Канте («Фенербахче»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

На групповом этапе «трёхцветные» сыграют с Сенегалом, Ираком и Норвегией.

