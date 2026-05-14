Дидье Дешам высказался о непопадании Шевалье в заявку на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил причину невключения голкипера «ПСЖ» Люка Шевалье в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года. Вместо него на турнир поедет Робен Риссер из «Ланса».

«Третий вратарь — это уникальная роль. Шевалье, который с нами уже давно, может быть разочарован. Он не играл несколько месяцев.

Риссер проводит отличный сезон; это молодой игрок, который привносит свой энтузиазм, что важно для всей команды. Благодаря тому, что он показал в марте, он вселяет в команду больше уверенности», – приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, Шевалье перешёл в «ПСЖ» летом 2025 года. По ходу нынешнего сезона голкипер проиграл конкуренцию российскому вратарю Матвею Сафонову. В нынешнем сезоне француз провёл на поле 26 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов.