Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дидье Дешам высказался о непопадании Шевалье в заявку на ЧМ-2026

Дидье Дешам высказался о непопадании Шевалье в заявку на ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил причину невключения голкипера «ПСЖ» Люка Шевалье в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года. Вместо него на турнир поедет Робен Риссер из «Ланса».

«Третий вратарь — это уникальная роль. Шевалье, который с нами уже давно, может быть разочарован. Он не играл несколько месяцев.

Риссер проводит отличный сезон; это молодой игрок, который привносит свой энтузиазм, что важно для всей команды. Благодаря тому, что он показал в марте, он вселяет в команду больше уверенности», – приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, Шевалье перешёл в «ПСЖ» летом 2025 года. По ходу нынешнего сезона голкипер проиграл конкуренцию российскому вратарю Матвею Сафонову. В нынешнем сезоне француз провёл на поле 26 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов.

Материалы по теме
«Безусловно, лучший матч Сафонова. Тащил «ПСЖ» в одиночку». Франция в восторге от Матвея
«Безусловно, лучший матч Сафонова. Тащил «ПСЖ» в одиночку». Франция в восторге от Матвея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android