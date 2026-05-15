Результаты матчей 36-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В четверг, 14 мая, завершился 36-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты встреч 36-го тура чемпионата Испании:

12 мая, вторник:

«Сельта» — «Леванте» — 2:3;

«Бетис» — «Эльче» — 2:1;

«Осасуна» — «Атлетико» Мадрид — 1:2.

13 мая, среда:

«Эспаньол» — «Атлетик» Бильбао» — 2:0;

«Вильярреал» — «Севилья» — 2:3;

«Алавес» — «Барселона» — 1:0;

«Хетафе» — «Мальорка» — 3:1.

14 мая, четверг:

«Валенсия» — «Райо Вальекано» — 1:1;

«Жирона» — «Реал Сосьедад» — 1:1;

«Реал» Мадрид — «Овьедо» — 2:0.

После 36 матчей чемпионата Испании «Барселона» досрочно стала чемпионом, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 80 очков. В топ-4 также входят «Вильярреал» (69 очков) и мадридский «Атлетико» (66).