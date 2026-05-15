Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 36-го тура чемпионата Испании 2025/2026 по футболу 14 мая

Результаты матчей 36-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В четверг, 14 мая, завершился 36-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты встреч 36-го тура чемпионата Испании:

12 мая, вторник:

«Сельта» — «Леванте» — 2:3;
«Бетис» — «Эльче» — 2:1;
«Осасуна» — «Атлетико» Мадрид — 1:2.

13 мая, среда:

«Эспаньол» — «Атлетик» Бильбао» — 2:0;
«Вильярреал» — «Севилья» — 2:3;
«Алавес» — «Барселона» — 1:0;
«Хетафе» — «Мальорка» — 3:1.

14 мая, четверг:

«Валенсия» — «Райо Вальекано» — 1:1;
«Жирона» — «Реал Сосьедад» — 1:1;
«Реал» Мадрид — «Овьедо» — 2:0.

После 36 матчей чемпионата Испании «Барселона» досрочно стала чемпионом, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 80 очков. В топ-4 также входят «Вильярреал» (69 очков) и мадридский «Атлетико» (66).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» в 29-й раз стала чемпионом Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android