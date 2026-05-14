Рапопорт: ситуация «Краснодара» закономерна — сложно вытащить чемпионат с такой скамейкой

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее «Краснодар» уступил московскому «Динамо» (1:2) и потерял лидерство в РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Я симпатизировал «Краснодару», Галицкий серьёзную работу провёл, у них хороший молодой тренер, хороший состав, но я был уверен, что они не дотянут, что где-то оступятся. Даже при том, что показали приличную игру с «Динамо», что-то не получилось. У них не хватало людей, по ходу матча им не усилиться. Они не реализовали те моменты, что создали, однако я бы сказал, что это произошло, потому что накопилась нервная усталость за это время. Команда постоянно билась, боролась, но всё закономерно — не имея длинной скамейки, сложно вытащить такой чемпионат», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Южане» отстают от лидирующего в чемпионате страны «Зенита» на два очка (65).

