«Могу представить его разочарование». Дешам — о невызове Камавинга в сборную Франции на ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему не включил полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга в заявку национальной команды на чемпионат мира — 2026.

«У него был сложный сезон, когда он мало играл из-за многочисленных травм. Эдуарду ещё молод. Мне предстоит сделать выбор, определить структуру состава. Но я могу представить его разочарование сегодня вечером», — приводит слова Дешама журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне в «Реале» Камавинга принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Полузащитник пропустил 60 дней из-за травм по ходу текущего сезона.

