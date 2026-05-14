Хомуха: Тюкавину нет смысла переходить в «Зенит» — надо попробовать себя в Европе

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о перспективах нападающего московского «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина на фоне сообщений о возможном переходе в «Зенит».

«20 млн — отступные за Тюкавина для зарубежных клубов. А внутри России ему нет смысла переходить в «Зенит». Если будет предложение из-за рубежа, то стоит себя попробовать», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее сообщалось, что петербуржцы намерены купить игрока бело-голубых ближайшим летом и готовы предложить два варианта сделки: либо € 20 млн, либо € 10 млн плюс полузащитник Андрей Мостовой.