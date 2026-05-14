Риссер, заменивший Шевалье в заявке сборной Франции, высказался об участии в ЧМ-2026

Вратарь «Ланса» Робен Риссер, заменивший в заявке сборной Франции голкипера «ПСЖ» Люка Шевалье, отреагировал на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Я очень горжусь этим, просто невероятно. Я мечтал об этом. Это была одна из моих целей, и это сбывшаяся мечта», – приводит слова Риссера RMC Sport.

В нынешнем сезоне 21-летний вратарь «Ланса» провёл 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов и 12 раз отыграл «на ноль».

Шевалье, по ходу сезона проигравший конкуренцию российскому вратарю Матвею Сафонову, выходил на поле 26 раз, пропустил 28 мячей и оставил ворота в неприкосновенности 10 раз.